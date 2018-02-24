وأحرز محمد صلاح، الذي يبدو من الصعب إيقافه، هدفه 31 بجميع المسابقات بعدما صنع الهدف الأول لإيمري تشان، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث قبل أن يقلص البديل ميخائيل أنطونيو الفارق لوست هام.

ووضع تشان ليفربول في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29، بعد ركلة ركنية نفذها صلاح، وضاعف المهاجم المصري الفارق في الدقيقة 51، عندما سدد كرة لا تصد في الزاوية البعيدة من عشرة أمتار عكس اتجاه الحارس أدريان.

وأضاف فيرمينو الهدف الثالث بعد ذلك بست دقائق، عندما راوغ حارسوست هام، وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول من مدى قريب بعدما قلص أنطونيو الفارق من لمسته الأولى في المباراة.