ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بتقديم مكافأة مالية بمقدار 100 ألف ريال للمتسابق السعودي البالغ من العمر 79سنة.

وقالت الهيئة، في تغريدة على حسابها في تويتر، إن رئيسها أمر بمكافأة البلوي نظرا لإنهائه سباق 21 كم بنجاح في ماراثون الرياض الدولي.

وتسابق مئات الرجال في ثلاث فئات -- 21 وثمانية وأربعة كيلومترات -- في منافسة بدأت وانتهت عند جامعة الملك سعود في المدينة وأطلق عليها اسم "ماراثون الرياض".

وحل المتسابق الإثيوبي تاميرا مولا في المرتبة الأولى، حيث حصل على جائزة قدرها مليون ريال.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صورا على "تويتر" للبلوي، وهو السعودي الأكبر سنا الذي أكمل السباق.