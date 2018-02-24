وذكرت الوكالة أن الخطيب أوفد رئيس الدائرة الإقليمية في البقاع "لإجراء الكشف اللازم على مجرى نهر البردوني لتحديد مصادر التلويث المحتملة، بعد تداول صور تظهر احمرارا في مياه النهر..".

وأضافت أن عناصر من القوى الأمنية توجهت للنهر "لإجراء التحقيق اللازم".

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير البيئة، "أظهرت المتابعة الأولية أن اللون الأحمر ناتج عن صبغة حمراء من أحد المحلات..".

وأضاف أن "فور انتهاء التحقيقات، واستنادا إلى القوانين المرعية، ستتخذ وزارة البيئة أقصى الإجراءات بحق كل من يظهره التحقيق مسببا هذا التلويث أو مساهما فيه".