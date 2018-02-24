ويعد زهاوي (74 عاما) من الرجال الأقوياء في سوق الانتقالات الدولية، وقد لعب دورا رئيسيا الصيف الماضي في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل رقم قياسي (222 مليون يورو).

وانفصل ليفاندوفسكي (29 عاما) المرتبط بعقد مع العملاق البافاري حتى 2021، عن مواطنه سيزاري كوشارسكي الذي يتولى إدارة أعماله منذ 10 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأطلق هذا الإجراء من قبل الهداف البولندي الذي سجل 29 هدفا في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم، التكهنات من جديد في الصحف الألمانية، وذهبت "بيلد" الأوسع انتشارا إلى حد الإشارة إلى وجود محادثات جارية مع ريال مدريد.

ورد المدرب المخضرم يوب هاينكيس الذي خلف الإيطالي كارلو انشيلوتي في قيادة الفريق، على الفور قائلا: "لكل لاعب الحق بتغيير وكيل أعماله. هذا الأمر لا يعني شيئا"، مؤكدا أن النادي البافاري "يريد، وسيحتفظ بجميع أفضل لاعبيه".

وفي الواقع، لم يفرط بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة بلاعبيه الكبار ما داموا في أعلى مستوى.