واشتمل التدريب علي تنفيذ العديد من الأنشطة القتالية متمثلة فى رمايات المدفعية السطحية بالذخيرة الحية ومكافحة الغواصات والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتبادل وسائط الإبرار وتبادل الهليكوبتر من أسطح الحاملات ليلا ونهاراُ.

كما تضمن تنفيذ تشكيلات إبحار نهاري وليلي وتمارين مواصلات وحق الزيارة والتفتيش، ومعركة تصادمية بين التشكيلات البحرية من خلال فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة.

وشهد الاحتفال بانتهاء التدريبات المشتركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، وقائد سلاح البحرية المصري وقائد القوة الفرنسية المشاركة في التدريبات وعدد من قادة القوات المسلحة.

وجرت التدريبات في إطار خطة مشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بغرض صقل مهارة العناصر المشاركة في تنفيذ المهام القتالية المختلفة، وفقا لأساليب ومنظومات حديثة.