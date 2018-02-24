ويحتل الأهلي المصري صدارة الأندية الأكثر فوزا باللقب، حيث أحرز البطولة 6 مرات (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014).

يليه الزمالك المصري في المركز الثاني بـ3 ألقاب، توج بها في 1994 و1997 و2003.

في المركز الرابع، نجد النجم الرياضي الساحلي التونسي بلقبين أحرزهما عامي 1998 و2008، ثم الترجي التونسي بلقب واحد توج به عام 1995.

وفيما يخص الأندية المغربية، فأحرز الرجاء الرياضي اللقب عام 2000 والمغرب الفاسي عام 2012.

كما فاز وفاق سطيف الجزائري بالسوبر عام 2015.

وستجرى، اليوم السبت، مبارة النهائي للسوبر الأفريقي تجمع بين الوداد الرياضي المغربي و تي بي مازمبي الكونغولي.