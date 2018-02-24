وقالت تقارير إخبارية إن الفيل اقتحم مخيم اللاجئين في كوتوبالونغ، أمس الجمعة.

والتقط بعض سكان المخيم لقطات فيديو تظهر الناس وهم يحاولون الابتعاد عن الفيل، الذي كان يبدو عليه الهياج الشديد.

وكشفت مصادر أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما لقى حتفه، فيما جرى نقل 30 شخصا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر أن السلطات بمساعدة مسؤولي إدارة الغابات تمكنوا من مطاردة الفيل، ونجحوا في إعادته إلى الغابة التي جاء منها.