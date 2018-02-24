وقالت الشرطة وخدمة الإسعاف إن إطلاق نار اندلع قرب مقر الرئيس وقت الانفجارين.

وأوضحت الشرطة أن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بعدما اخترق مهاجمون، يعتقد أنهم متشددون، نقطة تفتيش قرب مقر الرئيس بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين يحرسونها.

ووقع الانفجار الثاني في سيارة ملغومة متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر.

وقال الرائد عمر عبد الله لرويترز: "ترجل المسلحون عندما اقتربوا من القصر، وانفجرت السيارة الملغومة الأولى التي قادها انتحاري خارج القصر، حيث كان يوجد عدد كبير من جنود الجيش بالشارع المجاور للقصر".

وأكدت حركة الشباب المتشددة أنها قتلت 15 جنديا في الهجوم الذي تبنته. ولم يتسن التحقق من ذلك.