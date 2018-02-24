

وذكر دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع أن متطرفين هاجموا موقعا للجيش الليلة الماضية في إقليم فراه بغرب البلاد.

وأضاف "هاجم عدد كبير من طالبان موقعا للجيش وفقدنا 18 جنديا وأصيب اثنان".

وقال وزيري إنه لا يملك المزيد من تفاصيل الهجوم.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها وقالت إن اثنين من رجالها قتلا.

من جهة أخرى يعد التفجير الانتحاري الذي وقع في كابل، السبت، هو الأحدث بالعاصمة ضمن سلسلة هجمات سقط فيها المئات بين قتيل وجريح.

والعاصمة في حالة تأهب منذ أن فجر انتحاري من طالبان سيارة إسعاف ملغومة في شارع مزدحم بالمدينة في 27 يناير، مما أسفر عن مقتل ما يربو على 100 شخص وإصابة 235 آخرين على الأقل.

وفجر انتحاري نفسه السبت على طريق يؤدي إلى مقر البعثة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن هوية الضحايا غير معروفة.

وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته في بيان نشرته مواقع تابعة لها.