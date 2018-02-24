وقالت صحيفة "دون بالون" إن ميسي وجه الرسالة لإنييستا في غرفة خلع الملابس، حيث قال له إن برشلونة ما يزال يحتاج إلى خدماته.



وشدد "البرغوث" لإنييستا على ضرورة استمراره لأطول فترة ممكنة مع الفريق الكتالوني.



وذكرت الصحيفة أن كلمات ميسي كانت "مؤثرة".



وانتهت المباراة النارية بين برشلونة وتشلسي، الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وخرجت الكثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، تقول إن الإسباني إنييستا البالغ من العمر 33 عاماً، قد يغادر صوب الدوري الصيني في الصيف المقبل، وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360".