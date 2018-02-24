وقال العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، إن تلك الزيارات اتسمت بالسرية، لكنها لم تعد كذلك الآن.

واعترف الدبلوماسي القطري، أن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، مؤكدا أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.

وطرد عشرات الفلسطينيين في غزة الدبلوماسي القطري العمادي، ورموه بالأحذية ونزعوا علم بلاده، خلال زيارة له لإحدى مستشفيات القطاع، الاثنين الماضي.