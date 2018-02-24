وقالت بوشار للصحفيين "مر عامان ونصف وأنا سعيدة جدا أن القضية أغلقت".

وأضافت المصنفة الخامسة على العالم سابقا ووصيفة بطلة ويمبلدون: "أشعر بالتحرر وبالارتياح وبالسعادة الآن".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هيئة محلفين حكمت لصالح بوشار الخميس وقضت بأن يدفع الاتحاد الأميركي 75 بالمئة من التعويض إلى بوشار التي وجدت الهيئة أنها تتحمل جزءا من الإهمال وقدرت أن نسبتها 25 في المئة".

وقال بنيديكت موريلي محامي بوشار لرويترز عبر بريد الكتروني: "موكلتي جيني وأنا في غاية السعادة بعد هذه التسوية".

وأضاف "نالت جيني حكما لصالحها.. وأصبحت القضية الآن من الماضي ويمكنها التركيز فقط في اللعب".

كما عبر آلان كامينسكي محامي الاتحاد الأميركي للتنس عن سعادته بالتسوية وقال عبر بريد الكتروني "أنا سعيد جدا بأن الاتحاد الأميركي والسيدة بوشار وضعا نهاية للخلافات".

وعانت بوشار لتستعيد مستواها المعهود في السنوات الأخيرة وتحتل حاليا المركز 116 في التصنيف العالمي ولم تتخط الدور الثالث في أي من البطولات الأربع الكبرى في آخر تسع محاولات.