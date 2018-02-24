وتركزت المواجهات بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس ومناطق شمال حيس، بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي.

وفي سياق متصل، قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية في مزارع تتحصن فيها ميليشيات الحوثي، شرق الجراحي، كما قصفت تعزيزات للحوثيين في جبل راس.

هذا وتجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية شرقي مدينة تعز، بعد أيام من توقفها.

وجاء تجدد المواجهات إثر هجمات لقوات الشرعية، تسعى من خلالها لاستعادة تلال جبلية تتمركز فيها الميليشيات وتستخدمها في قصف المدينة.

ووفقا لبيان قوات الشرعية، فإن المواجهات خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل عشرين من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين.