وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة فرانس برس ان "انتحاريا فجر نفسه في قطاع شاش داراك في كابل ما ادى الى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين".

وتحدث شهود عيان عن "انفجار هائل" وقع عند الساعة الثامنة والنصف صباحا (04,00 بتوقيت غرينتش)، في أوج ساعة الازدحام.

وذكر صحافي من "فرانس برس" أن قوات الأمن طوقت الحي.

ويقع مقر ادارة الامن الوطني، جهاز الاستخبارات الأفغاني على حدود "المنطقة الخضراء" الحي الدبلوماسي، بالقرب من السفارة الأميركية ومن مقر قيادة عملية "الدعم الحازم" التي يقوم بها حلف شمال الاطلسي ويقودها ضباط أميركيون.

لكن مصدرا داخل مقر جهاز الاسخبارات قال إن التفجير يستهدف بالتأكيد الاستخبارات الافغانية.

وأضاف أن: "الانفجار وقع امام المدخل الرئيسي وجميع الجرحى من أفراد إدارة الأمن الوطني".

وكان حاجز التفتيش الذي يحرس المدخل الى مقر المخابرات ووزارات الدفاع والمناجم والشؤون الاجتماعية تعرض لهجوم انتحاري اسفر عن سقوط ستة قتلى في 25 يناير،وقد تبنى تنظيم داعش هذا الهجوم.