وأحرز جيمس 18 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة في مباراة رد فيها كافاليرز اعتباره بعد خسارته 110-103 أمام واشنطن يوم الخميس، مما وضع حدا لسلسلة من أربعة انتصارات.



وفي أول لقاء بعد التوقف لخوض مباراة كل النجوم تعرض ممفيس للهزيمة الثامنة على التوالي رغم أنه بدأ بشكل جيد وتقدم 27-20 فيا لربع الأول.

وحقق هيوستن روكتس الانتصار 11 على التوالي بتفوقه 120-102 على مينيسوتا.

وسجل كلينت كابيلا 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بينما سجل زميله جيمس هاردن 31 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة خلال انتصار هيوستن.

وفي مباراة أخرى، سجل أنطوني ديفيز 45 نقطة ليقود نيو أورليانز لفوز مثير 124-123 على ميامي بعد وقت إضافي.