وحسب صحيفة "آس" فإن ريال مدريد ما يزال مهتماً بالتعاقد مع دافيد دي خيا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذ أن الرئيس فلورنتينو بيريز سيحاول مجدداً إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن الحارس الذي يعتبر الأفضل في العالم حالياً.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ريال مدريد سيكون مستعداً لتقديم 80 إلى 90 مليون يورو من أجل التعاقد مع دافيد دي خيا، لكن نادي العاصمة الإسبانية لن يكون على استعداد لتقديم عرضٍ مجنون يفوق 100 مليون يورو من أجل حارس مرمى الشياطين الحمر، وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360".

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن ريال مدريد سيتوجه إلى خياره الثاني بالتعاقد مع حارس روما البرازيلي أليسون بيكر في حالة الفشل في ضم دافيد دي خيا، حيث أن نادي العاصمة الإسبانية لن يلبي مطالب مانشستر يونايتد المالية بدفع 120 مليون يورو من أجل دي خيا.

ويرتبط دافيد دي خيا (26 سنة) مع مان يونايتد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2019، هو الذي انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 25 مليون يورو.