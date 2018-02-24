وذكر موقع "ميرور" أن الكثير من النساء يقبلن على تجميل السرة، كونها تساعد على تغيير شكل البطن ومنحه مظهرا أكثر نحافة.

وتطلب الكثير من النساء اللاتي يخضعن لهذه العمليات، الحصول على شكل سرة مشابه لبعض النجمات، مثل المغنية جيسيكا سيمبسون وعارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي.

ويعتبر شكل السرة "الأكثر رواجا" هو البيضاوي، كونه يمنح مظهرا أجمل للبطن.

ومن المواضيع الطريفة المتعلقة بالسرة أيضا، قال غيرهاد ربمان هو طبيب نفساني ألماني أن السرة تساعد في تشخيص متوسط العمر المتوقع للشخص والصحة العامة والحالة النفسية من خلال معرفة شكل السرة على الشكل الآتي:

السرة على شكل نتوء: متفائل ومتحمس ويعيش لمدة 72 عاماً.

السرة الدائرية المتساوية الحواف: شخص هادئ متوازن ومعتدل بكافة قراراته وشؤون حياته.

دائرية غير متساوية الحواف: يكون صاحبها ممتع ومحب ولديه الكثير من التقلبات العاطفية ومن المتوقع أن يعيش 65 عاماً.

السرة الأفقية المجوفة للداخل: يكون صاحبها عاطفي للغاية ومتوسط العمر يكون 68 عاماً.

السرة العمودية المجوفة للداخل: يكون صاحبها سخي بطريقة ساحرة، لديه ثقة بالنفس ومستقر عاطفيا وهاذا يعني أن متوسط العمر يقارب 75 عاماً.

السرة الحلزونية الشكل: يكون صاحبها لطيف، محب، حذر، دقيق وحساس وقلق أيضا. وقد يؤثر هذا القلق سلباً على صحته ويكون متوسط العمر أقل وهو 65 عاماً، وذلك وفقا لما ذكر موقع مجلة "لها" الإلكتروني