ووفقا لتقرير "سي بي إس ساكرامنتو" فإن المكالمات الوهمية تتزايد منذ أكتوبر الماضي، لتتعدى حاليا أكثر من 1600 مكالمة استغاثة وهمية على الرقم "911"، ما أثار إزعاج الشرطة.

فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء تلقي أكثر من 20 مكالمة استغاثة وهمية من نفس المكان يوميا، خصوصا أن هذه المكالمات بدأت تؤثر فعليا على وتيرة العمل داخل وحدة تلقي الاتصالات في مدينة "إلك غروف" بولاية كاليفورنيا.

وهو ما اعترفت به أبل في بيان رسمي، مؤكدة على تعاونها الكامل مع السلطات لمعرفة الأسباب وراء المكالمات الوهمية والعمل على عدم تكرارها مجددا.

وتشير مواقع متخصصة إلى أن خاصية الاستنجاد "Emergency SOS" المتواجدة في هواتف "آيفون" وساعات "أبل ووتش" هي السبب وراء هذه المكالمات.

وتسمح الخاصية للمستخدم عند تفعيلها الاتصال بالشرطة بخطوة واحدة بسيطة عبر الضغط على الزر الجانبي أو زر التحكم في مستوى الصوت.