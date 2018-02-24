واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيا الحوثي نحو جبهة الساحل الغربي في مفرق الجاح قرب مديرية الدريهمي وأسفرت عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين.

كما استهدفت غارة أخرى مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية الصليف ونتج عنها مقتل 10 وجرح 7 آخرين.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيا الحوثية الإيرانية خسائر في الأرواح والعتاد، فيما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكافة محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

من جهة أخرى، قتل وأصيب أكثر من 20 حوثيا في مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات الشرقية بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري في محور تعز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني شن هجوما عنيفا على مواقع المليشيا في اتجاه منطقة العدنة، وتلتي الجعشة والسلال شرقي المحافظة ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 من عناصر المليشيا .

وتمكنت قوات الشرعية من إحراز تقدم باتجاه العدنة، ما بعد قلعة لوزم، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز المليشيا في السلال والجعشة.