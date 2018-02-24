ويعرض فيلم "الشرائط المفقودة: مالكوم إكس" لأول مرة الاثنين ويتتبع تغير فلسفة الناشط المدافع عن الحقوق المدنية باستخدام كلماته هو نفسه من تابع لحركة أمة الإسلام إلى رمز يسعى لبناء ائتلافات خلال حقبة الحقوق المدنية المضطربة في الستينات.

وجمع المنتج توم جينينغز مادة الفيلم الوثائقي بعرض مقاطع مصورة نادرة لمالكوم إكس وفعاليات أمة الإسلام جنبا إلى جنب مع زعيم الحركة وعدو إكس في نهاية المطاف، إلايجا محمد.

ويستخدم الفيلم الوثائقي أيضا مقابلات إعلامية لبطل الملاكمة محمد علي وردود أفعال مالكوم إكس على إشعال النيران في منزله.

وتقول ابنة مالكوم إكس، إليازا شاباز إن الفيلم الوثائقي مس وترا عاطفيا لديها.