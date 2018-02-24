وقال مكتب المحقق الخاص روبرت مولر لمحكمة اتحادية إن مولر سيبحث رفع التماس بشأن غيتس، وهو نائب سابق لمدير حملة ترامب، لتخفيف مدة عقوبته إذا تعاون مع التحقيق.

وتدعو الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات إلى سجن غيتس لمدة تتراوح بين 57 و71 شهرا عن التهم التي أقر بالذنب فيها.

وكان غيتس يواجه قبل إقراره بالذنب سلسلة من الاتهامات أشد خطورة.