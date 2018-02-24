وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أن مسؤولي جمارك مدينة مارن- لا - فاليه اندهشوا للعثور على العمل الفني الموقع من ديغا داخل حقيبة سفر على متن حافلة. وأضافت أن لا أحد من ركاب الحافلة أعلن ملكيته لها خلال عملية تفتيش يوم 16 فبراير شباط.

وتحقق خبراء من أنها اللوحة الأصلية لديغا والمسماة "ليه كوريست" ( منشدو الجوقة) التي تصور مشهدا من أوبرا "دون جيوفاني" لموزار.

واختفت اللوحة من متحف مارسيليا في 2009 عندما كانت معارة لمتحف "كوزيه دورساي" بباريس.

وأعربت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن عن سعادتها البالغة لاستعادة اللوحة" التي مثل اختفاؤها خسارة كبيرة للتراث الانطباعي الفرنسي."