وأمام نحو 58 ألف متفرج حضروا لمساندة الاتحاد الذي خسر جهود نجمه التشيلي كارلوس فيلانويفا بعد مرور 14 دقيقة، سجل بدر النخلي (26) وعدنان فلاته (38) والمصري محمود كهربا (45) أهدافه، وللشباب التشيلي سيباستيان أوبيا (90).

وسيطر الشباب على معظم فترات الشوط الأول وكاد يفتتح التسجيل لولا براعة الحارس عساف القرني الذي تصدى لرأسية الليبي مؤيد اللافي وحولها بصعوبة بالغة لركنية (10).

ولاحت فرصة أخرى للشباب عندما تجاوز تركي العمار أكثر من لاعب وواجه المرمى ولكنه لعب الكرة بجوار القائم (23).

وخلافا لمجريات اللعب ومن ركلة حرة، نجح الاتحاد في أخذ الأسبقية عندما ارتقى بدر النخلي لعرضية لعبها برأسه قوية إلى يسار التونسي فاروق بن مصطفى (26).

ومن ركلة ركنية، هيأ التونسي أحمد العكايشي الكرة لزميله عدنان فلاته الذي لعبها برأسه إلى يسار بن مصطفى (38).

وتهيأت فرصة للشباب لتقليص الفارق ولكن كرة مؤيد اللافي القوية مرت بجوار القائم (43)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة، انطلق المصري كهربا بكرة على الطرف الأيسر، قبل أن يرسلها قوية إلى يسار بن مصطفى كهدف ثالث (45).

وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة وصوب المصري عمرو بركات كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (59)، قبل أن يسدد كرة أخرى قوية تصدى لها القرني وحولها لركنية (63).

وسدد علي مجرشي كرة قوية اعتلت العارضة الاتحادية بقليل (73). وكاد الاتحاد يسجل هدفا رابعا، ولكن حارس الشباب تصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (78).

وبحث الشباب في الدقائق المتبقية عن هدف شرفي لحفظ ماء الوجه ونجح في ذلك عن طريق التشيلي سيبستيان أوبيا الذي صوب كرة قوية استقرت الى يسار القرني (90).

وكان الباطن بلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على النصر 1-صفر الخميس في الرياض.

ويستكمل ربع النهائي السبت بمباراة الفيحاء مع الأهلي قبل أن تحسم البطاقة الأخيرة إلى دور الأربعة الأحد بلقاء القادسية والفيصلي.