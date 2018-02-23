وكتب نادي "الغواصة الصفراء" في بيان: "عبر فياريال عن ذعره من الجرائم المتهم فيها اللاعب روبن سيميدو".

وتابع: "مع احترام قرينة البراءة، قرر النادي وقف عمل وراتب اللاعب حتى القرار النهائي للإجراءات التأديبية" التي فتحت الثلاثاء داخليا بحق اللاعب.

وأوقف سيميدو صباح الثلاثاء في منزله، واستمع إليه الخميس من قبل قاضية في ليريا بالقرب من فالنسيا، التي طلبت احتجازه.

ويواجه اللاعب البالغ 23 عاما، تهما بمحاولة القتل والاعتداء والتهديد والخطف وحيازة أسلحة غير قانونية والسرقة بالعنف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبحسب الصحف الإسبانية، اتهم شخص سيميدو بـ "التقييد والضرب والخطف" في منزل اللاعب في بيتيرا بالقرب من فالنسيا.

وكان اللاعب قد أوقف أيضا في نوفمبر الماضي بقضية أخرى، بتهمة التهديد إثر مشاجرة، وينتظر المحاكمة في هذه القضية.

ووصل اللاعب إلى فياريال في أغسطس من سبورتنغ البرتغالي، ولم يلعب سوى 4 مباريات في الدوري بسبب الإصابات، آخرها ضد برشلونة (صفر-2) مطلع ديسمبر الماضي.

ومن دونه، ودع النادي الخميس الدوري الأوروبي أمام ليون الفرنسي في دور الـ 32.