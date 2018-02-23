وتعافى الخام من خسائر كان قد سجلها في وقت مبكر بعد إغلاق حقل الفيل النفطي في ليبيا والذي ينتج 70 ألف برميل يوميا. ويبلغ إنتاج البلد العضو في أوبك نحو مليون برميل يوميا على الرغم من أنه مازال متقلبا بسبب الاضطرابات.

وبحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 66.49 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار زادت في أوائل 2018 وبلغت 71.28 دولار للبرميل في 25 يناير، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014. وارتفع الخام الأميركي ثمانية سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل.

وفي أحدث تعليق من أوبك عن أن اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة يؤتي ثماره، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يتوقع استمرار انخفاض المخزونات هذا العام.

وكانت الأسعار انخفضت في وقت سابق من اليوم تحت ضغوط ارتفاع إنتاج وصادرات النفط الأميركي. وقفزت صادرات الخام إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وهو مستوى يقترب من القياسي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار. ومن شأن ارتفاع العملة الأميركية أن يجعل النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بها أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.