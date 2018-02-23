وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه فى مؤتمر الإجراءات السياسية المحافظ الجمعة، " أحاول جاهدا إخفاء بقعة الصلع"، ثم أردف قائلا:" ليست سيئة".

وتعمد ترامب أن يظهر تسريحته ويلف أمام المشاركين ليريهم كيف استطاع إخفاء مناطق الصلع الخلفية في رأسه.

وأصبح شعر ترامب محط سخرية وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اهتمامه الزائد بتصفيفه.

وكان الرئيس الأميركي قد كشف في وقت سابق أنه يستعين بدواء لمنع تساقط الشعر.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات قبل أسبوعين لترامب وهو يصعد إلى الطائرة، بينما أدت شدة الهواء إلى انكشاف الجزء الخلفي من رأسه.

ولطالما شغلت تصفيفة شعر ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره أصغر من عمره، ودارت تكنهات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز 71 عاما.

وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعر والدها، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.