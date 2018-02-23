وطبقا لمقتطفات من خطاب سيلقيه في وقت لاحق الجمعة، قال ترامب: "أعلن اليوم عن فرض أكبر مجموعة من نوعها من العقوبات الجديدة على نظام كوريا الشمالية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أن "وزارة الخزانة ستتخذ سريعا إجراءات لقطع الموارد والوقود التي تستخدمها كوريا الشمالية لتمويل برنامجها النووي وتعزيز جيشها".

ومضى يقول إن هذا الإجراء "سيستهدف أكثر من 50 سفينة وشركة ملاحية وشركة تجارية تساعد كوريا الشمالية في التحايل على العقوبات".