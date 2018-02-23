وحقق باوهاوس ( 23 سنة) مفاجأة بفوزه في المرحلة التي بلغت مسافتها 133 كيلومترا في شوارع أبوظبي، وقطعها دراج فريق صن ويب الشاب بثلاث ساعات ودقيقتين و55 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على مواطنيه مارسيل كيتل (كاتوشا البيسين) وباسكال اكرمان (بورا هانز غروهي).

وتقدم باهاوس الذي نال أيضا القميص الأبيض (أفضل دراج شاب من مواليد بعد الأول من يناير 1993) إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ثلاث ثوان عن المتصدر الإيطالي إيليا فيفياني (كويك ستيب) الذي احتفظ بالقميص الأحمر بزمن 11 ساعة و6 دقائق و36 ثانية.

وبقي النروجي ألكنسدر كريستوف (فريق الإمارات)، الذي نال المركز الثامن في مرحلة اليوم بالمركز الثاني بالترتيب العام بفارق ثلاث ثوان أيضا عن فيفياني.

وقال باوهاوس، في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، "الفوز على دراجين سريعين شيئ رائع، وأنا سعيد بذلك، كان سباقا صعبا ولم أتوقع الفوز".

وأكد الدراج الشاب أن "نيل القميص الأبيض شيء مميز لي، سأحاول الحصول عليه مرة أخرى غدا (السبت) في سباق ضد السرعة".

وتقام المرحلة الرابعة السبت لمسافة 12.6 كيلومتر في جزيرة المارية، في حين يختتم الطواف الأحد في مرحلة العين الجبلية لمسافة 199 كيلومترا.