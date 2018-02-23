وحسب المصدر، فإن أبل ستطلق "آير باور" شهر مارس المقبل، بعدما كانت قد أعلنت عنه شهر سبتمبر 2016.

وسيكون الجهاز متوفرا في محلات أبل، بالإضافة إلى محلات الوكلاء المعتمدين.

يشار إلى أن شاحن "أير باور" هو عبارة عن لوحة شحن لاسلكية تستخدم لشحن عدد من أجهزة أبل مثل (آيفون وأبل واتش وآير بودرز..).

وبإمكان الشاحن، الذي يعمل بدون كابلات، شحن 3 أجهزة في وقت واحد.

وفيما يخص السعر، فلم تكشف الشركة الأميركية بعد عن رقم محدد، إلا أن "بيزنس إنسايدر" قال إن قيمته ستناهز 199 دولارا (142 جنيه إسترليني).