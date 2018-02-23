ويبين الفيديو الفتاة مادلين غينتو خلال دوامها في "هوتي لوتس إسبرسو"، في وقت كان المتهم يتربص بها من خلال النافذة.

وبعدها قفز ودخل المقهى حاملا سكينا، ثم أسقط غينتو أرضا وصفعها ثم حاول إخراجها من النافذة.

وقالت الضحية، إنها تفضل عدم الكشف عن وجهها، لكنها اختارت الحديث للصحافة حتى تشجع النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات مماثلة من أجل فضح ما وقع لهن.

وأضافت "أردت أن يعرف الناس ما حدث لي". وتابعت "اعتقدت في البداية أن الأمر يتعلق بعملية سرقة، لكن الأمور تحولت إلى محاولة اغتصاب".

وذكرت أنها كانت شجاعة في مواجهة الرجل المسلح، حيث قالت "لا نتدرب في الصالات الرياضية من أجل استعراض أجسامنا فقط، بل من أجل معرفة كيف ندافع عن أنفسنا في هكذا مواقف".

و"هوتي شوتس إسبريسو" تسوق نفسها في المواقع الاجتماعية على أنها مقهى تتوفر على موظفات "رائعات ومثيرات".