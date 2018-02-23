وأكد السيسي أن الدولة استعادت هيبتها، وأن الشعب المصري عليه أن يطمئن في ضوء ما يتمتع به رجال الشرطة من قدرات وامكانات تمكنهم من الاضطلاع بمهمة حماية الوطن بكفاءة، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي.

وأظهرت صور الرئيس المصري وهو يشارك الطلبة في مضمار التدريب ويوجههم مرتديا زيا رياضيا، وقد تناول معهم وجبة الفطور في وقت لاحق.

وكان السيسي قد قام بزيارة مماثلة للكلية الحربية الأسبوع الماضي، حيث شهد عددا من التدريبات التى يجريها الطلاب، وشارك في ماراثون الدراجات الصباحي.