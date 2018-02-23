وقال التقرير إن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت بنسبة 5.8 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017، مقارنة مع نفس الفترة مع 2016.

وذكر أن إجمالي المبيعات تراجع إلى 408 مليون وحدة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 432 مليون وحدة في نفس الفترة من 2016.

وكشفت "غارتنتر" أن هذا هو أول تراجع في المبيعات منذ بداية عام 2004.

ووجدت الدراسة أن الشركتين الصينيتين للهواتف الذكية "هواوي" و"شاومي" هما البائعان الوحيدان بين أكبر 5 شركات بالسوق (سامسونغ وأبل وأوبو ...) اللذان سجلا نموا في المبيعات خلال الفترة المذكورة سلفا.

وتراجعت مبيعات سامسونغ إلى 74 مليون وحدة مقابل 77 مليون وحدة، كما هبطت مبيعات آبل إلى 73 مليون وحدة مقارنة مع 77 مليون وحدة في 2016.