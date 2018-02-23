لكنه كان من اللافت أن عددا من نجوم كرة القدم في أندية أوروبية ومنتخبات غربية كتبوا عبارات وكلمات عربية على أجسامهم باستخدام الوشم، في محاولة –على ما يبدو- لمخاطبة مشجعيهم العرب.

فقد كتب نجم باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش على ذراعه الأيمن اسمه باللغة العربية "إبراهيمموفيج"، إلى جانب وشوم وعبارات أخرى ملأت جسد اللاعب السويدي.

أما اللاعب فيليبي كوتينيو المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني، فقد خط على جسمه عبارة "شكرا لك أن تكون صديقي"، التي أثارت اهتمام الكثيرين من معجبي النادي العرب.

وقد كتب اللاعب البرتغالي سیماو سابروسا، الذي لعب في صفوف برشلونة وأتلتيكو مدرید وبورتو، على ساعده الأیمن اسم "مریانة" والأیسر "مارتیم" وھما اسما طفلتیه.

وخط الأرجنتيني باولو دیبالا، الذي يلعب مع يوفنتوس الإيطالي، اسمه أمه "أليتشي" على جسمه، في إشارة إلى مدى تقديره لوالدته.