وفي حال إحراز الوداد اللقب، سيكون الأول من نوعه في خزينة النادي، بعدما ضيعه في مناسبتين سابقتين.

وأخفق "الفريق الأحمر" في الفوز بالسوبر بخسارته أمام أفريكا سبور الإيفواري في النسخة الأولى للبطولة عام 1993، وكذلك أمام الزمالك المصري عام 2003.

ويأمل الوداد في أن يصبح ثالث فريق مغربي يفوز بالبطولة بعد غريمه التقليدي الرجاء الرياضي وفريق المغرب الفاسي اللذين توجا بها عامي 2000 و2012 على الترتيب.

من جهته، يطمح الفريق الكونغولي للتفوق على الزمالك، المتساوي معه في رصيد ثلاثة ألقاب، أملا في الاقتراب من الرقم القياسي المسجل باسم الأهلي المصري (6 ألقاب).

وستجرى المبارة على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش.

هذا وأعلنت اللجنة المنظمة للمباراة نفاد تذاكر المواجهة، بعدما شهدت عملية بيع التذاكر إقبالا شديدا فاق كافة التوقعات.