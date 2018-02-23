وذكرت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ثلاث هجمات في منطقة عفرين في أواخر يناير، التي تقول إنها قتلت 26 مدنيا، بينهم 17 طفلا.

وفي بيان يوم الجمعة، دعت تركيا إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الضربات وإعلان النتائج إلى العلن.

وكانت أنقرة أطلقت في 20 يناير الماضي عملية عسكرية مع قوات سورية، بغية فصائل كردية من المنطقة الحدودية.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابيا من قبل الحكومة التركية، وتخشى من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، قد يؤدي إلى تعزيز النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا.

ووحدات حماية الشعب الكردية هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، وتسببت العملية العسكرية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

ووفقا للعديد من التقديرات قتل نحو 120 مدنيا حتى الآن في الهجوم، فيما تنفي أنقرة استهداف المدنيين.