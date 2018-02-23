وأحرز المهاجم البلجيكي، المعار من تشيلسي، هدفين في لقاء الذهاب وساعد دورتموند على التعادل 1-1 مع أتلانتا في الإياب، ليتأهل الفريق الألماني إلى دور الستة عشر بفوزه 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وكتب باتشواي في حسابه على تويتر بعد المباراة: "نحن في 2018، ولا تزال أصوات القردة العنصرية في المدرجات... حقا؟"، وفقا لرويترز.

واستضاف أتلانتا الإيطالي المباراة بملعب مابي، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعبه "أتليتي أتزوري دايطاليا" غير ملائم لاستضافة المباريات القارية.

واتهم العديد من مشجعي الأندية الايطالية بإظهار سلوك عنصري تجاه لاعبين منافسين.

وقال بليز ماتودي لاعب يوفنتوس إنه تعرض لإهانات عنصرية من قبل الجماهير في مباراتي فيرونا وكالياري بالدوري الإيطالي في وقت سابق هذا الموسم.

وعوقب أتلانتا بإقامة مباراة بدون جماهير مع إيقاف التنفيذ، بعدما وجه مشجعوه إهانات عنصرية إلى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في مباراة بين الفريقين.