وعاش السودانيون حدثا فريدا بوصول كأس العالم إلى بلادهم قادما من دبي على متن طائرة خاصة.

وذكر وزير الشباب والرياضة السوداني عبدالكريم موسي "نحن سعداء كحكومة السودان لهذا الحدث الكبير الذي يعتبر نادرا في جوارنا الأفريقي ولأول مرة في السودان".

وتهدف الفيفا من خلال هذه الجولات لجلب أجواء الإثارة التي تحيط بكأس العالم مباشرة إلى جمهور الرياضة العريض عبر إتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم لمشاهدته عن قرب.

وقال لوكاس رانشاو مدير الشراكة والتسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "نحن سعيدون في الفيفا بأن يكون الكأس في السودان وتعتبر هذه الرحلة في إطار جولة كأس العالم في عدد من الدول قبل أن يصل إلى روسيا ونشكر حكومة السودان علي الاستضافة".

وتفاعل عدد كبير من السودانيين مع لحظة الكشف عن الكأس الذهبية، كما لم يفوتوا الفرصة من خلال التقاط صور تذكارية مع كأس "المونديال".