وكان فافرينكا الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، يخوض مباراته الأولى بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليسرى أبعدته عن الملاعب عدة أشهر.

وبحسب الموقع الرسمي للدورة فإن السويسري (32 عاما) صاحب 3 بطولات كبرى والثالث عشر عالميا حاليا، شعر بآلام في الركبة التي خضع إلى عملية جراحية بها في أغسطس الماضي، في الشوط السابع من المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 3-3، ولكنه أكمل اللعب وخسرها 4-6، قبل أن ينسحب في المجموعة الثانية والنتيجة 1-1.

وكانت المباراة السادسة فقط هذا الموسم لفافرينكا الذي كان خرج من دور الأربعة لدورة صوفيا في 10 فبراير الحالي، علما أنها كانت المرة الأولى التي يبلغ فيها هذا الدور منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية حين وصل إلى النهائي في يونيو الماضي قبل أن يخسر أمام الإسباني رافايل نادال.

وعانى السويسري المتوج بثلاثة ألقاب كبرى في أستراليا (2014) ورولان غاروس (2015) وفلاشينغ ميدوز (2016) بسبب الإصابة التي أجبرته على إنهاء الموسم الماضي مبكرا، علما بأن مباراته الأخيرة في 2017 كانت في الدور الأول لبطولة ويمبلدون حين خسر أمام الروسي دانيال مدفيديف.