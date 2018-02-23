ووفقا لما نشرته صحيفة "داريو غول" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه واستعداده لضم محمد صلاح لتعويض الهولندي أرين روبن.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد روبن مع بايرن نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تتحدث عن احتمال انتقاله للدوري الصيني أو القطري.

وستشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة "صراعا شرسا" بين النادي الملكي ونظيره البافاري على اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وجاء في تقرير الصحيفة "الصيف قد يشهد صراعا عظيما بين عملاقين في أوروبا".

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، أكد أن ريال مدريد مهتم جدا بضم محمد صلاح، بحسب موقع "كووورة".

وأوضح أبوريدة، أن العملاق المدريدي سيقدم عرضًا ضخمًا لفريق "الريدز" نهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على خدمات "الفرعون الصغير".