وقال سكوت إزرايل قائد شرطة منطقة بروارد، الخميس، إن الضابط سكوت بيترسون الذي كان في الخدمة وقت الهجوم، كان هو ضابط إنفاذ القانون الوحيد الموجود في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية، حين فتح المهاجم النار يوم 14 فبراير.



ورصدت الكاميرات تحركات بيترسون وقت الهجوم الذي يعد ثاني أسوأ هجوم في تاريخ المدارس الأميركية والذي أطلق فيه المهاجم نيرانبندقية نصف آلية من طراز إيه.آر-15.

وقال إزرائيل "ما رأيته هو وصول ضابط إلى الجانب الغربي من المبنى 12 واتخاذه موقعا وعدم دخوله المكان على الإطلاق" مشيرا إلى مبنى في المدرسة قالت السلطات إن الجانب الأكبر من الهجوم وقع فيه.

وأضاف إزرايل قائلا للصحفيين إن إطلاق النار استمر ست دقائق وإن بيترسون وصل إلى المبنى بعد نحو 90 ثانية من انطلاق الرصاصة الأولى ولكنه تباطأ في الخارج أربع دقائق على الأقل.

وسئل عما كان يتعين على الضابط فعله فقال "يدخل ويتعامل مع القاتل. يقتل القاتل".

ولم يعط بيترسون سببا لعدم دخوله المبنى حسبما قال إزرايل.

وأضاف أنه لن يذيع الفيديو في الوقت الحالي وقد لا يفعل ذلك مطلقا "حسب إجراءات القضاء والقضية الجنائية" ضد المسلح نيكولاس كروز البالغ من العمر 19 عاما والذي كان طالبا سابقا بالمدرسة.