وضم كافاليرز أربعة لاعبين جدد وترك ستة في اليوم الأخير للانتقالات في الثامن من الشهر الحالي، وانتصر في مباراتين بتشكيلته المعدلة.

وبلغ متوسط الرباعي الجديد المكون من جورج هيل ورودني هود وجوردان كلاركسون ولاري نانس جونيور 48.5 نقطة في المباراة، لكنه اكتفى بتسجيل 30 نقطة فقط أمام ويزاردز.

وأنهى ليبرون جيمس المباراة بتسجيل 32 نقطة لكافاليرز، بالإضافة إلى استحواذه على تسع كرات مرتدة.

ورغم استمرار غياب جون وول، حقق ويزاردز انتصاره الثالث على التوالي بفضل تألق برادلي بيل، الذي أحرز 18 نقطة، وتوماس ساتورانسكي وكيلي أوبري جونيور وسجل كل منهما 17 نقطة.

ومن المتوقع أن يستمر غياب وول حتى منتصف مارس بعد خضوعه لجراحة في الركبة قبل عطلة مباراة كل النجوم.

ورفع ويزاردز رصيده إلى 34 فوزا في المركز الرابع في القسم الشرقي، وهو نفس رصيد كافاليرز الذي يسبقه في الترتيب بعد خسارته في 23 مباراة مقابل 24 لمنافسه.

ويتصدر تورونتو رابتورز القسم الشرقي برصيد 41 فوزا و16 هزيمة، فيما يأتي بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني.

وواصل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز سلسلة انتصاراته، بعدما حقق فوزه السادس على التوالي بتغلبه 116-115 على شيكاغو بولز.

ويحتل سيفنتي سيكرز، الذي يسعى لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، المركز السابع في القسم الشرقي برصيد 31 فوزا و25 هزيمة.