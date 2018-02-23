ووفق ما ذكره موقع "سبورت إنغليش"، فإن سبب تراجع أداء الدولي البرازيلي يعود لعدم استفادته من الراحة خلال أكثر من سنة، مضيفا "باولينيو لعب لمدة سنة دون توقف".

وانضم اللاعب إلى برشلونة قادما من قوانغتشو إيفرغراند، في منتصف الموسم، ثم أدمجه مدرب الفريق الكتالوني فالفيردي بسرعة.

ولعب باولينيو، هذا الموسم، 73 مباراة، أي ما يعادل 5212 دقيقة هذا الموسم: 35 مع برشلونة، 29 مع قوانغتشو و 9 مع منتخب البرازيل.

وبدأ باولينيو الموسم في 22 فبراير 2017، عندما لعب مع قوانغتشو في دوري أبطال آسيا، ومنذ ذلك الحين لم يستفد اللاعب البرازيلي من أي فترة راحة.