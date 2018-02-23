وأوضحت صحيفة "دون بالون" أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يصر على ضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام والذي يبلغ من العمر 24 عاماً في "الميركاتو" القادم، ليحل محل الفرنسي كريم بنزيمة الذي يقدم أسوأ مواسمه مع الفريق الملكي.

ووفقاً للصحيفة، فأن فلورنتينو، اقترح على مسؤولي نادي توتنهام، التعاقد مع هاري كين مقابل التخلي عن كريم بنزيمة مع دفع بعض الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم الفرنسي بنزيمة، وفقا لموقع "سبورت 360" ، لديه الكثير من العروض، مثل الدوري الصيني أو العودة من جديد إلى فريقه السابق أولمبيك ليون، ولكن فلورنتينو بيريز يفضل التخلي عنه لنادي توتنهام الإنجليزي في صفقة تبادلية.