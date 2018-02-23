أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تضرر إحدى شاحنات برنامج الغذاء العالمي، إثر تحركها بمنطقة العمليات جنوب صعدة، دون اتباع إجراءات التحالف.