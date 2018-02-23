أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تضرر إحدى شاحنات برنامج الغذاء العالمي، إثر تحركها بمنطقة العمليات جنوب صعدة، دون اتباع إجراءات التحالف.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام المنفذة، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المشروعة وإجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.
وأكد المتحدث التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وحماية الاطقم والمنظمات الإغاثية، مطالباً المنظمات الإنسانية بضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بتحرك قوافلها تأمين حمايتها ومنع تكرار الحادث.