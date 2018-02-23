وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باتريك شتايغر لوكالة فرانس برس، إنه في 12 شباط /فبراير، وإثر هجوم على قرية تبعد نحو 100 كيلومتر شرق غاو اغتيل خلاله عدد من "الوجهاء المحليين"، تم إرسال "بعثة استخباراتية من (قوة) برخان الى المكان".

وأضاف شتايغر أنه بعد رصد "مقاتلين ينتمون على الأرجح إلى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، تم شن عملية جوية بطائرات هليكوبتر (طراز) تايغر وغازيل ما سمح بتحييد عشرات الإرهابيين".

كما أشار إلى حصول تبادل لإطلاق النار على الأرض، من دون أن يتسبب ذلك بأي ضرر للقوات الفرنسية.

ونقلت صحيفة "لوباريسيان" عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، قولها إن الجيش الفرنسي قام "بتحييد" 450 إرهابيا منذ صيف العام 2014، من بينهم 120 قُتلوا، فيما تم تسليم 150 آخرين أحياء إلى السلطات في مالي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.