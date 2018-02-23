وتمكنت قوات النخبة الحضرمية من تحرير الوادي بالكامل من أيادي عناصر تنظيم القاعدة الأمر الذي كبد التنظيم العشرات من القتلى في صفوفه في عملية هجومية كان للقوة الجوية للتحالف دور فاعل في تدمير مواقع التنظيم مع دخول القوات الأرضيّة التي أظهرت مدى جاهزيتها القتالية في مكافحة الاٍرهاب.

وتمكنت قوات النخبة خلال هجومها من السيطرة على غرفة عمليات تابعة للتنظيم في أحد الكهوف الجبلية في الوادي وضبط المعدات الخاصة التي كان يستخدمها التنظيم في إدارة وتنفيذ عملياته الإجرامية.

وخلال تمشيط المنطقة، تم العثور على كمية من الأسلحة والعبوات والصواريخ وقذائف الهاون كان التنظيم يخزنها ويسعى من خلالها للقيام بعمليات تزعزع أمن واستقرار اليمن.

وشرعت القوات في تأمين الوادي من خلال استحداث مواقع عسكرية في مرتفعات ونقاط تفتيش للحد من أي هجمات مرتدة.