وقالت شرطة العاصمة في بيان إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضا مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.

وأرسل الطرد إلى قصر سانت جيمس يوم الاثنين وأكدت الشرطة لاحقا أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.

وقالت صحيفة ذا لندن إيفنينغ ستاندرد إن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في مايو أيار. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.

وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أميركية من أصول أفريقية.

ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي (سوتس) في 19 مايو أيار بقصر وندسور.

كما ستسير عربة تجرها الخيول بالعروسين في البلدة وسط توقعات بتشديد الإجراءات الأمنية بعد أن شهدت بريطانيا أربعة هجمات إرهابية العام الماضي.