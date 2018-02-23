الكبار مستمرون

تمكنت فرق أتلتيكو مدريد وميلان ولاتسيو وليون وسبورتنغ لشبونة ومارسيليا فيما عانى كل من دورتموند وآرسنال قبل أن يصعدا في نهاية الأمر.

نكسة إسبانية – إيطالية

خرج كل من فياريال وريال سوسيداد أمام ليون الفرنسي و ريد بول سالزبورغ النمساوي على الترتيب، فيما شهد نفس الدوري خروج فريقي أتالانتا ونابولي من إيطاليا على يد فريقين من ألمانيا وهما دورتموند ولايبزيج بالترتيب.

وبذلك لم يتبقى لإسبانيا سوى فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وكذلك بالحال بالنسبة لإيطاليا التي ستنافس على لقب البطولة بفريقين فقط حاليا وهما ميلان ولاتسيو.

إنجلترا.. كادت أن تكون بلا ممثل

يبدو أن فوز آرسنال ذهابا على اوسترسوند السويدي بثلاثية نظيفة دفع الفريق اللندني إلى الاسترخاء لقاء العودة، الذي كاد أن يتحول كابوسا مزعجا بعدما أحرز الضيف السويدي هدفين في دقيقتين متتاليتين في منتصف الشوط الأول.

استطاع الممثل الإنجليزي الوحيد في البطولة تدارك الموقف في الشوط الثاني وتسجيل هدف تأمين التأهل، على الرغم من خسارة مباراة العودة بهدفين لهدف.

روسيا.. الأكثر تمثيلا

باتت روسيا الدولة الأكثر تمثيلا في ثمن النهائي بـ 3 فرق، حيث فازت أندية زينيت سانت بطرسبرغ و لوكوموتيف موسكو وسيسكا موسكو على سيلتك الأسكتلندي و نيس الفرنسي و سرفينا الصربي.

قرعة نارية في الآفق

ومن المتوقع أن تسفر القرعة التي ستقام الجمعة، بمدينة نيون السويسرية عن لقاءات نارية خصوصا أنها لن تشهد أي تصنيف للفرق كما حدث بقرعة الأدوار السابقة، كما أنها لا تمنع مواجهات فريقين من نفس الدولة.

ما يعني إمكانية مشاهدة مباريات بين فريقين من إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو فرنسا أو روسيا، وهي الدول الممثلة بفريقين أو أكثر في ثمن النهائي.