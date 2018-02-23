ونشر مركز دراسات المرأة في التلفزيون والسينما في جامعة ولاية سان دييغو تقريره السنوي "إنه عالم الرجل".

وتوصل البحث إلى أن النساء يمثلن 24 في المائة من البطلات في العام الماضي، بالانخفاض عن 29 في المائة في عام 2016 على الرغم من أفلام رائعة مثل "حرب النجوم: الجيداي الأخير" و "الجميلة والوحش" -وهما أهم فيلمين في عام 2017 من حيث العائدات.

قرر الباحثون أنه في الوقت الذي ظهرت فيه عشرة أو أكثر من الشخصيات النسائية في أدوار يتحدثن فيها في 32 في المائة من الأفلام، إلا أن 79 في المائة أو أكثر من الأفلام كان بها شخصيات أكثر من الذكور.

غير أن الشخصيات النسائية السوداء زادت من 14 إلى 16 في المائة، ونساء أميركا اللاتينية من ثلاثة إلى سبعة في المائة.