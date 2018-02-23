وقال مصدر قريب من السلطات الادارية في الحدود الشمالية للكاميرون رفض كشف هويته ان "مجموعة من مقاتلي بوكو حرام توغلوا ليل (الثلاثاء) في أساغاشيا"، مضيفا أن "المهاجمين قتلوا خمسة أشخاص وأصابوا خمسة آخرين بجروح".

وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية للكاميرون الهجوم والحصيلة.

وأساغاشيا بلدة حدودية تتيح الوصول إلى نيجيريا بشكل مباشر وشهدت توغلات عدة لحركة بوكو حرام في السابق.

في تشاد، قتل جنديان في كمين للحركة الأربعاء، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري رفيع.

وتابع المصدر أن الهجوم وقع في غرب البلاد في منطقة بحيرة تشاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا بينما كانت القوات عائدة من دورية، مضيفا أن "مهاجمي بوكو حرام اختفوا في الجزر" على البحيرة.

ومنذ 2014، عندما بدأت الكاميرون تتصدى لبوكو حرام، قتلت الجماعة "2000 مدني وعسكري" وخطفت "نحو ألف شخص" في أقصى شمال البلاد، كما ذكرت مجموعة الأزمات الدولية.